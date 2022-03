Camionneurs: aide provinciale de 10 M$ aux entreprises d’Ottawa

Le gouvernement provincial versera un total de 10 millions $ aux entreprises qui ont été affectées par la manifestation de camionneurs pendant plus de trois semaines au centre-ville d’Ottawa.

Les fonds seront gérés par l’organisme à but non lucratif Investir Ottawa, qui devrait «distribuer l’argent rapidement aux mains des entreprises», selon le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture.

Plusieurs résidents et commerces de la capitale ont subi des répercussions financières importantes face à la présence du «Convoi de la liberté», qui a paralysé le centre-ville pendant 23 jours en février.

Jusqu’à 5000 $ par commerce impacté par les camionneurs

Les commerces admissibles pourront recevoir jusqu’à 5000 $ pour aider à payer leurs factures de fonctionnement non reportables qu’ils n’ont pas pu payer en raison de la manifestation.

«L’occupation illégale au centre-ville d’Ottawa cet hiver a causé des pertes financières importantes pour les entreprises locales», a déclaré la ministre Lisa MacLeod. «Au lendemain d’une pandémie de santé publique de deux ans, ces pertes ont été catastrophiques.»