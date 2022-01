Lise Favreau accède à la Cour d’appel de l’Ontario

Égalité des deux langues avec Lise Favreau?

Avec l’accession de la juge Favreau à la Cour d’appel, le plus haut tribunal de l’Ontario dispose-t-il d’un nombre de juges bilingues permettant d’envisager en 2022 de nouvelles mesures pour appuyer l’égalité des deux langues officielles de nos tribunaux et augmenter la jurisprudence et l’accès à la justice en français?

Au Nouveau-Brunswick, les décisions des tribunaux sont publiées dans les deux langues officielles si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public. Ou lorsque les procédures se sont déroulées, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles.

Compte tenu de l’importance de la jurisprudence en provenance de la Cour d’appel de l’Ontario, le temps est-il venu de voir à l’augmentation de cette jurisprudence en français ?

Une autre initiative qui devrait être considérée est l’adoption d’une règle de procédure exigeant que les mémoires et les cahiers déposés par les parties contiennent à la fois les versions française et anglaise des dispositions législatives bilingues qui y sont citées. Il y a plus de vingt ans la Cour suprême du Canada a donné l’exemple à cet égard.

Interprétation des lois bilingues

Dans le dossier La Reine c. Mac, [2002] 1 RCS 856, l’accusé était inculpé de possession de plusieurs machines et instruments destinés à servir pour fabriquer de fausses cartes de crédit. En Cour suprême du Canada, la seule question en litige concernait l’interprétation du terme «adapted» figurant dans la version anglaise de l’alinéa 369b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.