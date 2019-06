Langues officielles: reconnaître les deux versions des jugements

Constitution

Dans son allocution, Louis Beaudoin fait état des différences entre le bilinguisme législatif et le bilinguisme judiciaire. Dans le cas des lois, c’est la Constitution qui exige la publication dans les deux langues officielles de la législation fédérale et de celle du Nouveau-Brunswick.

(J’ouvre ici une parenthèse pour rappeler qu’en 2019, il n’existe toujours pas de version authentique française d’une partie de la Constitution. Je tiens aussi à citer la phrase suivante du rapport des commissaires chargés de la refonte des lois de l’Ontario de 1990: «Pour la première fois, les lois refondues d’intérêt public sont présentées sous forme bilingue, et les versions française et anglaise ont également force de loi.» Il y a lieu de confirmer ce principe dans la Loi sur les services en français, LRO 1990, c F.32.)

Revenons aux propos du conférencier. Dans le cas des jugements, l’obligation de publication dans les deux langues officielles est énoncée dans une loi: à l’article 20 de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, pour les tribunaux fédéraux, et à l’article 24 de la Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0.5, pour les tribunaux du Nouveau-Brunswick.

Traduction

Une deuxième distinction entre le bilinguisme législatif et le bilinguisme judiciaire est la non-reconnaissance de l’égale autorité des deux versions linguistiques des jugements. Ceci est illustré par la mention qu’on peut souvent lire au début des décisions et qui indique qu’une des deux versions est une traduction.

Étant donné l’importance des décisions judiciaires dans un régime de common law, on ne peut qu’être d’accord avec Beaudoin lorsqu’il affirme que, tant qu’il n’y aura pas égalité des versions française et anglaise de la jurisprudence, on ne peut parler d’un accès égal au droit et à la justice dans les deux langues officielles.