Avant le bilinguisme officiel…

Auteur de trois livres, puis d’une trentaine d’articles et d’essais, Serge Dupuis a reçu, pour son livre sur l’histoire du mouvement Richelieu, le Prix d’auteur pour l’édition savante (2016) et le Prix Richard-Arès (2017) pour le meilleur essai paru au Québec, puis pour ses recherches sur l’histoire des Canadiens français en Floride, le Prix Lilliane-et-Guy-Frégault (2010) de l’Institut d’histoire de l’Amérique française.

Il a enseigné des cours sur l’histoire de l’Amérique du Nord et du monde, en français ou en anglais, aux universités Waterloo, Laurentienne, Laval et Sherbrooke, puis enseigné à titre d’invité aux universités d’Ottawa, de Floride et de Miami.

Il intervient régulièrement sur l’histoire de la Francophonie nord-américaine dans divers médias régionaux, nationaux et internationaux, puis dans des évènements scientifiques tels que ceux de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, du Centre de recherche en civilisation canadienne-française, de l’Association francophone pour le savoir, du Conseil international d’études francophones et de la Société historique du Canada.

Il est également membre du Groupe de recherche universitaire sur les nationalismes transfrontaliers depuis sa création en décembre 2017.

Franco-Ontarien

Originaire du Moyen-Nord ontarien, Serge Dupuis est historien professionnel œuvrant à Québec et membre associé à la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN), à l’Université Laval.

Il a complété un baccalauréat (Laurentienne, 2007), une maîtrise (Ottawa, 2009), un doctorat (Waterloo, 2013) et un stage postdoctoral (Laval, 2016) en histoire, obtenant des bourses, notamment du Conseil des recherches en sciences humaines du Canada pour ses trois formations d’études supérieures.