Information en français: la magistrature ontarienne se rend disponible

Lors de la Conférence du 5 mars 2017 sur 150 ans de bilinguisme législatif et judiciaire, Maître Bergman qui est membre du Barreau du Québec et du Barreau de l’Ontario avait affirmé que la notion de deux peuples fondateurs, interreliés à la présence d’une minorité de langue officielle au sein de chacune des deux majorités linguistiques, est sous-entendue dans la Constitution canadienne.

Avec la participation de l’étudiante en droit Rachel Renaud, il rappelle maintenant que l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que «toute personne est égale devant la loi et en vertu de la loi et a droit à la même protection et au même bénéfice de la loi sans discrimination».

Accès égal aux tribunaux

Mais quelle est la meilleure façon de maintenir un accès égal aux tribunaux lorsqu’une pandémie force les tribunaux à limiter leurs services afin de protéger la santé publique? C’est la question avec laquelle les tribunaux du Canada sont aux prises depuis que la CoViD-19 a paralysé le pays au début de mars 2020.

Bergman et Renaud rappellent que les systèmes judiciaires du Canada sont demeurés en grande partie inchangés au fil des décennies. Les palais de justice représentent un espace physique pour rendre la justice, favorisant la collaboration en personne entre les juges, les avocats, les témoins, les greffiers et le personnel de soutien.

L’idée de changer cette tradition a fait l’objet de critiques en raison du coût et du traditionalisme jusqu’à ce que la CoViD-19 mette un terme aux activités régulières des tribunaux. Les mesures d’éloignement social et les directives sur le séjour à la maison poussent les tribunaux à adopter l’ère numérique, qu’ils se sentent prêts ou non. Soudainement, assister à des audiences par vidéoconférence, prêter serment au téléphone et signifier des documents par courriel est devenu la « nouvelle norme ».