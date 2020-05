La justice et le droit à distance: la Cour d’appel de l’Ontario s’y met

À l’instar de tous les tribunaux du pays, les circonstances exceptionnelles créées par la propagation rapide du virus de la CoViD-19 ont incité la Cour d’appel de l’Ontario à modifier ses pratiques et procédures afin d’assurer le maintien de l’accès à la justice.

C’est ce qu’a confirmé Alexandra Hoy, juge en chef adjointe de l’Ontario, alors qu’elle participait en compagnie de trois de ses collègues du plus haut tribunal de la province, les juges Mary Lou Benotto, Paul Rouleau et Julie Thorburn, à une rencontre virtuelle organisée par l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), le 30 avril dernier.

Coordonné sur le site de vidéoconférences Zoom par Maître Nadia Effendi, présidente de l’AJEFO, l’échange a permis aux membres du Barreau qui s’y étaient inscrits de se familiariser avec plusieurs éléments de ces nouvelles directives, dont le texte est disponible dans les deux langues officielles sur le site de la Cour d’appel.

Audiences à distance

L’état d’urgence déclaré par l’Ontario ayant entraîné la suspension des audiences judiciaires en personne, les nouvelles directives offrent aux membres du Barreau et à leurs clients la possibilité que, pour le temps de la pandémie, leurs appels et requêtes soient entendus à distance via Internet ou procèdent sans audience, c’est-à-dire seulement avec la documentation soumise par les parties et un mémoire supplémentaire.

Les audiences se déroulent sur CourtCall, un service externe de comparution à distance qui permet aux parties de comparaître par téléconférence et vidéoconférence devant la Cour d’appel de l’Ontario. Des audiences ont aussi été tenues via Zoom.