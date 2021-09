L’Ordre des médecins de l’Ontario modernise son processus disciplinaire

Le principal objectif des changements est de démontrer l’indépendance du Tribunal par rapport à l’Ordre, étant donné que l’Ordre est le procureur ainsi qu’une partie devant le Tribunal.

Il est anticipé que les changements mis en place résultent en un processus disciplinaire plus efficace et efficient pour les médecins et le public et qu’ils reflètent l’indépendance du Tribunal et de ses décisions afin que tous les Ontariens aient confiance dans ce processus disciplinaire.

Cependant, puisqu’il s’agit d’une profession autoréglementée, c’est l’Ordre des médecins qui nomme les membres du Tribunal.

Le président du Tribunal

Depuis novembre 2020, David Wright présidait le Comité de discipline du Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Il est maintenant président du Tribunal des médecins et chirurgiens.

Précédemment, il a été président fondateur du Tribunal du Barreau de l’Ontario et arbitre au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, où il a assumé les rôles de vice-président, de président par intérim et de président associé. Il a obtenu un baccalauréat en histoire de l’Université de Windsor ainsi qu’un LL. B. et un baccalauréat en droit civil de la Faculté de droit de l’Université McGill.