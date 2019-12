Vers une modernisation du système de justice de l’Ontario

Il est anticipé par le gouvernement que certaines des modifications proposées auront les effets suivants :

• Préparer la voie à un système de vérification en ligne de l’identité et des documents juridiques pour certaines transactions, comme des contrats immobiliers, le don d’un véhicule usager à un membre de la famille ou l’introduction d’une action au tribunal.

• Améliorer les lois de l’Ontario concernant la confiscation au civil pour assurer que le crime ne paie pas et que les produits d’actes criminels serviront à aider les victimes d’activités illégales.

• Donner la priorité aux intérêts des citoyens de l’Ontario dans des recours collectifs afin d’améliorer l’accès à la justice et de veiller à ce que les victimes reçoivent des indemnités plus élevées, plus rapidement et avec plus de transparence.

• Permettre aux victimes de cyberintimidation de traduire en justice plus facilement les personnes déclarées coupables de l’infraction de distribution non consensuelle d’images intimes.