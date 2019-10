Droits linguistiques: nouveaux développements dans le système de justice

– la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007.

On peut s’attendre qu’à la reprise des travaux de l’Assemblée législative de l’Ontario, le 28 octobre prochain, un projet de loi soit déposé pour incorporer dans le droit de l’Ontario la version française et la version anglaise du texte de ces deux conventions.

Une version authentique française des jugements

Pour ma part, j’ai suggéré que, vu l’importance de la jurisprudence dans un régime de common law, les décisions de la Cour d’appel de l’Ontario soient dorénavant disponibles dans les deux langues officielles de nos tribunaux.

Nous avons de plus en plus de traductions de jugements de nos tribunaux, mais, tout comme nous avons des textes de loi qui ont valeur égale et égale autorité en français et en anglais, le temps est maintenant arrivé de mettre en place un mécanisme par lequel les décisions du plus haut tribunal de notre province seront disponibles également en français et en anglais.

Foire aux renseignements

Après le panel, plusieurs organisations et institutions – notamment Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, Aide juridique Ontario, Centre francophone du Grand Toronto, Campus de Toronto du Collège Boréal, Éducation juridique communautaire Ontario – ont profité de l’occasion pour participer à une foire aux renseignements, ce qui a été bien apprécié par les francophones et anglophones bilingues inscrits à l’évènement.