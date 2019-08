Christopher Karas, parajuriste

Militantisme reconnu

Le 17 mai 2018, à l’occasion d’un gala organisé dans les locaux de la Bibliothèque de référence de Toronto pour célébrer la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, le Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité a reconnu le militantisme de Christopher Karas.

Conférencier en demande

Il est souvent sollicité pour prendre la parole sur différents sujets, notamment les règlements sur le sang et les organes de Santé Canada, les politiques de la Société canadienne du sang, la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code des droits de la personne de l’Ontario, ainsi que les droits fondamentaux de la personne.

Christopher Karas a complété son cours de parajuriste au Collège Humber en 2017. Il est membre du Conseil d’administration de l’organisme Action Positive VIH/sida et du Conseil d’administration du Centre de services de santé de Peel et Halton Inc.

On peut rejoindre le parajuriste Christopher Karas à son cabinet juridique, situé au 103-60, rue Queen Est, Brampton L6V 1A9; courriel: [email protected]; site Internet: https://karaslegalservices.com/francais; téléphone: 647-862-5879.