Ukraine: nous devons faire davantage

«Ensemble, nous devons soutenir des démocraties partout à travers le monde, incluant les plus fragiles, et lutter contre l’autoritarisme grâce à plus d’investissements et à plus de leadership engagé», a dit Justin Trudeau.

«Nous devons appuyer les gens courageux comme le président Zelensky et les Ukrainiens qui luttent pour leurs droits. Et nous devons poursuivre notre travail, chacun de nous, afin d’améliorer nos démocraties dans nos propres pays.»

Regards croisés France-Canada

Présidée par le sénateur Mickaël Vallet, la conférence Regards croisés France-Canada sur l’Ukraine, une initiative de l’Ambassade du Canada en France, l’Association nationale France-Canada, et le Groupe interparlementaire d’amitié France-Canada du Sénat, a eu lieu le 24 mars dernier au Sénat de France.

On y remarquait la présence de Jean-Pierre Raffarin, ancien premier ministre français et président de la Fondation Prospective et Innovation, de Anessa Kimball, professeure à l’Université Laval, et de Justin Massie, professeur à l’Université du Québec à Montréal.

Aujourd’hui, je vous présente l’allocution de la professeure Kimball. Elle est aussi directrice du Centre sur la sécurité internationale à l’École supérieure des études internationales et co-directrice du Réseau canadien sur la défense et de la sécurité.