Ukraine : face à Poutine, discours et résolutions ne sont plus suffisants

La Francophonie réprouvant avec vigueur l’agression militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie. Elle condamnant les violations du droit international, des droits de l’Homme et du droit humanitaire qui en découlent, y compris la violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine.

La Conférence appelle instamment à un cessez-le-feu immédiat et sans conditions, au retrait par la Fédération de Russie de ses forces militaires, et à un règlement pacifique et rapide du conflit en cours.

Le lendemain de la Conférence, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a noté qu’en tant que deuxième organisation internationale en importance, la Francophonie a une voix forte dans le monde et peut contribuer aux efforts diplomatiques en cours visant à trouver une solution à la crise actuelle.

Elle a affirmé que «de concert avec ses alliés et partenaires, le Canada continuera à agir de manière décisive pour soutenir la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine et, par extension, les principes de promotion de la paix, de la démocratie et des droits de la personne qui sont chers à la Francophonie».

Le nombre des victimes en Ukraine ne cesse d’augmenter

Du 24 février 2022 à 4 heures du matin, date du début de l’attaque armée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, au 22 mars 2022 à minuit (heure de Kyiv), la mission de surveillance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a enregistré 2 571 victimes civiles en le pays: 977 tués et 1594 blessés.