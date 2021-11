Réconciliation avec les peuples autochtones… au Cameroun

Les conquêtes et les colonisations continuent d’impacter négativement le quotidien des populations du Nord du Cameroun, les Fali, considérées comme des «autochtones» dans ce pays d’Afrique.

Un processus de réconciliation et de réparations des pages sombres de l’histoire devrait être engagé «afin de créer une société soucieuse de justice sociale, dignité humaine, multiculturalisme, diversité et inclusion».

C’est la thèse du doctorant et chargé de cours en anthropologie à l’Université d’Ottawa, Richard Atimniraye Nyéladé, et de l’écrivain et cadre au ministère du Commerce du Cameroun, Alexis Bindowo.

Ils sont coauteurs de l’ouvrage Lamidalisme, colonialisme, esclavage et génocide des autochtones au nord Cameroun – Aux confins de l’expérience cachée des « Fali » publié aux Éditions scientifiques canadiennes.

«Contrairement aux ‘bienfaits’ de la mission civilisatrice et salvatrice tant vantés, notre ouvrage exhume la réalité des peuples d’Afrique avant, pendant et après les conquêtes, les colonisations et les traites interafricaine, orientale et occidentale des esclaves», explique Richard Atimniraye Nyéladé à l-express.ca.