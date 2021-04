Cameroun: une crise héritée du colonialisme

Référendum de 1972

En mai 1972, le président Ahmadou Ahidjo organise un référendum afin d’adopter une nouvelle Constitution. La proposition a pour but de «consolider l’unité nationale, et d’accélérer le développement économique, social et culturel de la nation».

Avec 99,9% de «oui», le Cameroun passe d’un État fédéral, à un État unitaire: la République unie du Cameroun. Malgré un résultat rempli d’espoir, en 2021, les choses n’ont pas vraiment bougé.

Unifier un peuple meurtri

Le défi du Cameroun reste le même: unifier un peuple meurtri. Selon Rubie, le système politique centralisé actuel est obsolète. Pour sortir de la crise, il ne faut pas uniquement changer de gouvernement, mais réformer tout le système politique en profondeur: «Paul Biya est au pouvoir depuis 38 ans. Je n’attends rien de lui.»

Il pense au fédéralisme. «Ce sont deux systèmes différents, mais qui peuvent cohabiter. Rendre aux anglophones leur autonomie gouvernementale, politique et économique.»

De nombreux Camerounais partent étudier dans la zone anglophone. Une expérience qui prouve que malgré les différences culturelles, il y a une synergie entre les deux régions. L’indépendance totale des anglophones, Rubie est contre. Pour le jeune homme, une cohabitation est possible: «Au Canada, il y a beaucoup de différences culturelles qui arrivent à coexister. Pourquoi ça ne serait pas possible au Cameroun?»