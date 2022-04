Escalade nucléaire en Ukraine: la santé de toute l’humanité menacée

Selon le président du chapitre canadien de cette association de médecins, Jonathan Down, même sans l’utilisation des armes nucléaires, le présent conflit va avoir des impacts incalculables sur la santé, les droits humains et l’environnement. La seule réponse raisonnable est d’arrêter cette agression immédiatement.

«Les nations en possession de ces armes de destruction massive doivent signer le Traité d’interdiction des armes nucléaires. Le Canada doit se joindre aux états de plus en plus nombreux qui ont ratifié ce traité, et doit défendre le droit à la santé mondiale et à un avenir de paix.»

Médecins anglophones seulement

Les médecins pour la prévention de la guerre nucléaire ont un message important à diffuser. Leur organisme international a été créé en 1980 grâce à un dialogue entre médecins russes et américains. En 1985, ils ont reçu le Prix Nobel de la paix.

L’importance de leur message devrait les convaincre de le diffuser au moins dans les six langues officielles de l’ONU. Or, même au Canada, leur site web est unilingue anglais! Alternativement, un chapitre de langue française devrait être créé.

La Russie suspendue du Conseil des droits de l’homme

Le 7 avril dernier, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a suspendu la Russie de son siège au Conseil des droits de l’homme en raison de l’invasion de l’Ukraine. Le Conseil est composé de 47 États qui ont la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de la personne.