Covid, épidémies, famines: les morts indirects de la guerre en Ukraine

Des années pour reconstruire l’Ukraine

La situation est également jugée inquiétante du côté de la tuberculose (TB). L’Ukraine avait déjà, avant la guerre, «un haut taux de décès causé par la tuberculose», déclare au Scientific American Lucica Ditiu, directrice du programme Stop TB, chapeauté par l’ONU.

«Il va falloir 10 ans pour reconstruire» tout ce qui a été détruit.

Les pays qui accueillent les réfugiés vont eux aussi avoir besoin d’aide. Alors qu’une sixième vague de la covid frappe plusieurs pays d’Europe, les camps de réfugiés et les lieux d’accueil seront tôt ou tard affectés à leur tour.

Il existe un lien de longue date entre guerres et épidémies, rappelle le Scientific American. Récemment, la guerre civile en Syrie et la crise des réfugiés ont contribué à des éclosions de rougeole. Et au Congo, des attaques contre les installations de santé ont exacerbé des éclosions d’Ebola.

Crise alimentaire mondiale en vue

Et comme si ça ne suffisait pas, c’est une crise alimentaire qui apparaît à l’horizon, quand on se rappelle que l’Ukraine et la Russie exportent à elles seules plus du quart du blé mondial (18% pour la Russie, 10% pour l’Ukraine) et des céréales (14% pour la Russie, 12% pour l’Ukraine).