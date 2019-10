Haïti : les deux côtés de la médaille

Abner Septembre, passionné de sa terre montagneuse, promeut sans relâche l’agritourisme en Haïti comme «une alternative sûre pour la renaissance du tourisme haïtien par la découverte des savoir-faire agricoles du territoire haïtien, de ses paysages, ses pratiques sociales et des spécialités culinaires découlant de son agriculture. L’espoir d’un avenir meilleur pour tous.»

Citoyens engagés

Nombre d’Haïtiens et Haïtiennes s’engagent pour un avenir meilleur en Haïti. Certains le font par le biais de leur implication citoyenne dans la gouvernance locale de leurs collectivités.

Certains appuient la promotion du patrimoine gastronomique haïtien, dont la cheffe capoise (Cap-Haïtien) Natacha Gomez, fondatrice de l’entreprise Investa Haïti et créatrice de la marque 100% Lokal, également militante pour la planète.

D’autres agissent par la plume dont l’auteur et économiste haïtien Fritz A. Jean et son tout récent ouvrage Haïti, une économie de violence visant à sensibiliser le lecteur à la réalité actuelle de l’État haïtien en pleine décadence et ses dangers, mais aussi à l’espoir d’une transition possible vers un leadership économique partagé à l’ère numérique.

Oui, on doit dénoncer la crise haïtienne et ses effets catastrophiques sur le peuple et le pays, mais aussi faire connaître l’inlassable militantisme positif des Haïtiens et Haïtiennes, précurseurs de paix et de progrès pour Haïti.

Conserver l’esprit critique, mettre les pendules à l’heure, dénoncer le négatif, mais aussi appuyer le positif. Faire preuve d’avant-gardisme. Regarder Haïti autrement.