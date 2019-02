Haïti : la rage des innocents

Annik Chalifour

Des centaines de visages décomposés par la rage apparaissent sur nos écrans: les visages de milliers de jeunes Haïtiens privés d’espoir. Rien ne les arrête. Ils n’ont rien à perdre puisqu’ils n’ont rien. Leur vie est totalement dépourvue sur tous les plans, sans emploi, sans pain sur la table. Leur futur est invisible; il n’existe tout simplement pas…

Pourtant cette jeunesse haïtienne dispose d’un pays qui a tout pour réussir et se relever: un riche et vaste patrimoine environnemental et culturel insoupçonné.

Transmettre l’appartenance

Mais pourquoi ces jeunes voudraient-ils, comment pourraient-ils, contribuer à l’essor de leur pays s’ils ne ressentent pas d’abord un sentiment d’appartenance à leurs communautés?

Afin de vouloir préserver notre communauté et partager ses bienfaits, ne doit-on pas, au départ, ressentir que notre communauté nous respecte, nous soutient, nous encourage à participer sainement à notre progrès socio-économique en tant que personne et collectivité?

Il faut commencer à planter la graine du possible quelque part… Cette graine existe bel et bien en Haïti: c’est la jeunesse haïtienne. Mais elle souffre d’une sévère sous-alimentation physique, émotive et intellectuelle depuis fort longtemps…

Reconstruire un climat de respect



Alors, comment planter cette graine du possible?

Il s’agit de (re)construire un climat social de respect et de confiance à la base, auprès des jeunes, au palier communautaire. Inciter les jeunes à prendre part activement à l’évolution sociale, économique et politique de leurs communautés.

Leur donner une voix et des moyens locaux dans le but de favoriser leur participation citoyenne.

Cela pourrait se traduire, par exemple, par la mise en œuvre d’un Mouvement national pour la mobilisation de la jeunesse haïtienne en faveur de l’avenir durable de leurs communautés.

Chaos

Facile à dire… Mais comment faire au milieu du chaos politique actuel en Haïti?

Depuis le début de ces violentes manifestations en Haïti, on nous transmet que des images de désespoir, d’incendies, de pillages, de souffrances, de rage au ventre…

Aucune nouvelle ne nous montre l’autre Haïti, ses atouts culturels et socio-économiques inestimables, son immense potentiel en tant que pays exportateur d’une multitude de produits locaux ainsi qu’en matière de tourisme durable.

Potentiel démocratique



Pourquoi ne pas s’ouvrir au sens critique, percevoir les multiples facettes de la situation d’Haïti?

Bien sûr dénoncer la corruption qui y existe, mais aussi clamer le potentiel d’une vie politique prospère en Haïti par la base, notamment par la participation citoyenne des jeunes dans leurs communautés.

Monsieur Moïse, pourquoi ne pas cultiver le sens critique, proposer pour une fois un virage politique révolutionnaire positif, par la promotion de l’avenir d’Haïti qui repose – en grande partie – sur sa jeunesse et ses communautés?

Monsieur Moïse, pourquoi ne pas vous illustrer plus avant-gardiste et novateur que vos prédécesseurs en encourageant l’appropriation d’un destin durable chez les jeunes et leurs communautés?

Stimuler les jeunes Haïtiens à prendre part à l’exercice d’une saine démocratie dans leur milieu de vie, en commençant par leur offrir l’opportunité de participer judicieusement dans la gouvernance locale de leurs communautés?

Valorisation des jeunes

Encourager l’implication de la jeunesse dans la mise en œuvre de projets communautaires, scolaires, axés sur la valorisation des jeunes – piliers de l’avenir durable en Haïti – et de leurs communautés?

Un rêve en couleurs… ou la germination d’un avenir prospère possible?

Monsieur Moïse, pourquoi ne pas capitaliser sur l’énergie d’Haïti – SA JEUNESSE – au lieu de la détruire?

