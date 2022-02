Fritz Alphonse Jean, nouveau président d’Haïti

Ce dimanche 30 janvier, à la suite d’une élection à l’hôtel Kinam de Pétion-Ville, l’ancien gouverneur de la Banque centrale, Fritz Alphonse Jean, a été élu président intérimaire d’Haïti et l’ancien sénateur Steven Benoît élu premier ministre pour une transition de deux ans.

Cette élection a été organisée par le Conseil national de transition mis en place par les membres de l’Accord de Montana. Fritz Alphonse Jean a remporté 42 des 44 suffrages.

Fritz Alphonse Jean est un économiste détenant plus de 20 ans d’expérience auprès d’institutions publiques et privées haïtiennes et internationales.

Il est l’auteur de l’ouvrage Haïti, une économie de violence, lancé en août 2019.