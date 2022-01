Agroécologie au Jardin botanique de Ouanaminthe en Haïti

Depuis six ans, le JBO mène diverses activités de formation, de recherche et de diffusion de connaissances en botanique et horticulture tropicales.

Formation en agroécologie pour Haïti

Le Centre de formation en agroécologie du JBO vise notamment à renforcer les capacités des agriculteurs locaux face aux défis environnementaux et climatiques d’Haïti, en leur apprenant de nouvelles techniques en agroécologie.

«Sous la forme d’un programme en entrepreneuriat agricole, notre centre planifie d’accueillir deux cohortes de 25 étudiants par année», précise Alex.

Ces étudiants suivront un cursus afin de devenir techniciens agricoles, techniciens en agroforesterie, en gestion de risques naturels et en aménagement du territoire.

Un Centre des sciences à Ouanaminthe

«Nous souhaitons également organiser des ateliers éducatifs destinés aux groupes scolaires afin de les sensibiliser aux préoccupations environnementales: le déboisement, la protection de la diversité biologique», ajoute Alex.