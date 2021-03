Autour de la Soufrière en Guadeloupe

Situé dans le prestigieux parc de la Guadeloupe, le volcan de la Soufrière constitue le plus haut sommet des Petites Antilles. Logé dans la commune de Saint-Claude, ce remarquable volcan, en état de repos éruptif, offre une vue imprenable de l’île.

Depuis janvier 2019, la visite des gouffres et cratères ne peut se faire qu’en compagnie d’un guide de montagne diplômé d’État.

Voici un parcours virtuel de la Soufrière en compagnie de Henri Marie, guide de montagne diplômé d’État, originaire de la Guadeloupe, que j’ai rencontré lors du Salon international du Tourisme de Montréal en octobre 2019.

Tourisme alternatif

Très impliqué en matière de tourisme vert, Henri Marie est formateur de guides de montagne pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, président des Auberges de Jeunesse et de la Maison de la Randonnée et du Tourisme Vert (MRTVG).

Partageant la passion du patrimoine environnemental, nous aspirons à poursuivre la promotion du tourisme alternatif dans les Antilles francophones à l’ère post-pandémie.