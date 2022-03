Tous les héritages littéraires à l’honneur au Salon du livre de Toronto

Des Premières Nations aux réfugiés ukrainiens du passé et du présent, en passant par les francophones d’ici, d’Europe et d’Afrique, tous les héritages littéraires sont célébrés au Salon du livre de Toronto 2022.

Cette 29e édition, de retour en présentiel exactement la veille de la levée du port du masque sanitaire à l’intérieur en Ontario, a commencé vendredi soir 18 mars et se poursuit jusqu’à dimanche 20 mars en fin d’après-midi à l’Université de l’Ontario français.

C’est l’ancienne journaliste torontoise Janine Messadié qui a remporté cette année le prix littéraire Alain Thomas, remis par le Salon du livre de Toronto, pour son récit épistolaire Lettre à Tahar Ben Jelloun.

Le public présent au Salon du livre

Les espaces ouverts et l’agora de l’UOF, au 2e étage du 9 rue Lower Jarvis, au bord du lac, se prêtent parfaitement à l’événement, plus modeste que ses foires passées à la bibliothèque centrale.

Le public enfants et adultes est au rendez-vous de quelques éditeurs et de plusieurs auteurs et artistes comme la poète, chanteuse et comédienne innu Natasha Kanapé Fontaine, dont le concert, présenté par Francophonie en fête, avait lieu samedi soir.