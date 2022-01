L’UOF entame une nouvelle «tradition» universitaire

Pierre Ouellette, le recteur et vice-chancelier de l’Université de l’Ontario français (UOF), est en poste depuis six mois. Il a présidé à une série de premières étapes pour la nouvelle institution, située au centre-ville de Toronto. Et il annonce déjà de nouveaux programmes.

«L’UOF bâtit une tradition universitaire dans le centre sud-ouest de l’Ontario et est prête à y consacrer l’énergie et le temps nécessaires pour réaliser cet ambitieux projet de société», déclare-t-il.

Près de 500 personnes ont souhaité un avenir resplendissant à l’Université lors de son inauguration officielle le 12 novembre, où le premier chancelier (porte-parole officiel) de l’UOF, Paul Rouleau, a été présenté officiellement.

Bientôt plus que quatre programmes

«Cette tradition prend racine dans nos quatre programmes de baccalauréat axés sur les sciences sociales et humaines inspirés de grands enjeux de notre siècle.»

«Elle s’étendra avec l’ajout à court et moyen terme de programmes qui traiteraient d’éducation, de santé, de justice ainsi que de gouvernance et de gestion.» Pour le moment, seul le programme d’éducation a été soumis au ministère pour approbation.