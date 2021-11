Une nouvelle Acfas-Toronto sous l’impulsion de l’Université de l’Ontario français

Un espace rassembleur

En plus de jouer un rôle local, les régionales conseillent l’Acfas dans ses actions au sein de la francophonie minoritaire canadienne et mènent des projets pancanadiens conjoints.

«Nous souhaitons que l’Acfas-Toronto soit un espace rassembleur», indique le recteur de l’UOF, Pierre Ouellette. «Toutes les universités de la région et les acteurs du milieu de la recherche, incluant les étudiants, sont invités à y participer.»

Le président national Jean-Pierre Perreault se dit convaincu que «l’Acfas-Toronto permettra de soutenir la diffusion des savoirs en français dans la grande région de Toronto et du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario, et bâtir des ponts entre différentes communautés de recherche francophones de plusieurs universités et domaines».

Valoriser la recherche en français

«Cette construction de nouvelles solidarités est cruciale dans le contexte actuel, où il est difficile de faire de la recherche en français en contexte minoritaire au Canada.»

Les chercheuses et chercheurs d’expression française de la grande région de Toronto et du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario qui souhaitent s’impliquer au sein de leur nouvelle Acfas régionale peuvent s’inscrire afin d’assister à l’assemblée générale d’élection du comité directeur sur Zoom.