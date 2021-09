Des États généraux pour assurer l’avenir du postsecondaire en français

– Création de programmes transdisciplinaires et transétablissements.

– Virage numérique et conscientisation des communautés.

Impossible toutefois de passer sous silence l’enjeu du financement. «Les subventions ponctuelles, c’est bien, mais ça ne règle pas le problème», a lancé d’entrée de jeu Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier à l’Université d’Ottawa.

«On doit consolider le réseau actuel, le développer, et les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités. On ne peut plus dépendre des humeurs des partis politiques en place.»

Bâtir sur les associations existantes

«Je pense que le réseau de l’ACUFC est un atout absolument incontournable. On se connait, on travaille ensemble en santé, de plus en plus en justice. Et il y a un potentiel énorme de travailler ensemble beaucoup plus. Je pense que l’avenir est là. Mais on a besoin d’un financement stable et prévisible pour maximiser ses capacités», a-t-il ajouté.