Sylvothérapie: quand la forêt nous aide à contrer le stress

Les bains de forêt ont été popularisés en Amérique du Nord par l’Association des guides en sylvothérapie et en thérapie verte de la Californie (Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs).

Immersion tropicale

Particulièrement interpellée par la pratique de la sylvothérapie dans le Sud, j’ai contacté la Maison de la Randonnée et du Tourisme vert de Guadeloupe (MRTVG) impliquée, entre autres, dans l’offre de bains en forêt.

En voici un aperçu procuré par Véronique Hardel-Nicolas, guide-accompagnatrice de la MRTVG.

La Guadeloupe (île de la Basse-Terre) est recouverte d’une forêt tropicale luxuriante sur une grande partie de son territoire, ce qui permet de pratiquer avec aisance la sylvothérapie toute l’année.

«Tout un chacun peut marcher sans s’essouffler, prendre le temps d’aller à la rencontre du milieu forestier, tout en respirant profondément.»