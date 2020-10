La plus grande forêt de pins rouges en Amérique est menacée

Depuis au moins 2012, une coalition d’organisme défend le lac Wolf, au nord-est de Sudbury. Après quelques années d’accalmie, ce lieu unique est à nouveau menacé par l’exploration minière.

Par le biais d’un concours de photographie, les Sudbury Naturalists, la Coalition bien-vivre Sudbury et les Amis de Temagami veulent rappeler que ce lieu mérite plus de protection qu’il en a en ce moment.

Rares pins rouges

Le président des Amis de Temagami, PJ Justason, rappelle que l’on retrouve autour du lac Wolf la plus vieille et plus grande forêt de pins rouges en Amérique, peut-être même au monde.

Ce type d’arbre est devenu rare en raison de l’exploitation forestière.

«C’est bien plus que seulement une poche de vieux arbres, c’est tout un écosystème qui comprend les arbres, le lichen, la mousse, la vie animale et un sol qui n’a pas été dérangé», dit M. Justason.