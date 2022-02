Portes ouvertes chez Kay Créole à Toronto: famille, aînés, santé, Haïti

On peut visionner l’exposition et se joindre au panel par le même lien Zoom envoyé aux personnes inscrites aux portes ouvertes. Publié aussi sur la page Facebook des trois organismes, ou en se connectant directement sur la page Facebook de Kay Créole.

À propos de Kay Créole

Kay Créole d’Entraide et de Services professionnels est incorporé depuis 2007 et est enregistré comme organisation à but non lucratif depuis 2017.

L’organisme a pour mission de contribuer à l’intégration éducative, socioculturelle, artistique et économique des familles immigrantes d’expression française d’origine créole et de contribuer à une meilleure qualité de vie des personnes âgées de cette population.

Depuis 15 ans, KCESP intervient et interagit avec les familles canadiennes et les aîné.e.s d’origine haïtienne (y compris les familles mixtes) de Scarborough, North York et Durham, pour aider à leur cohésion, leur stabilité, leur épanouissement et leur bien-être.