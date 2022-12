Des organismes qui n’existent plus sur la liste des services en français

Le gouvernement ontarien devrait moderniser sa liste des organismes désignés pour fournir des services en français, estime la Commissaire aux services en français Kelly Burke, qui a trouvé sur cette liste des organismes qui n’existent plus depuis près de 30 ans.

En Ontario, il existe un règlement qui dresse la liste des organismes désignés pour fournir des services en français.

Des hôpitaux

Sur cette liste, The Religious Hospitallers of St. Joseph of Cornwall est partiellement désigné pour des programmes et des services offerts en français par l’Hôpital Hôtel Dieu, à Cornwall.

Le hic: cet hôpital n’existe plus depuis près de 20 ans. Il a été fusionné en 2004 avec l’Hôpital général de Cornwall et on le connaît maintenant comme l’Hôpital communautaire de Cornwall.

Deux autres hôpitaux compris dans la liste des organismes désignés francophones sont nommés dans le rapport annuel de Kelly Burke, publié mercredi.