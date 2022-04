La Laurentienne et deux ministères n’ont pas respecté leurs obligations envers la LSF

Sans pouvoir ramener ce qui a été perdu, la commissaire dit que la perte des programmes était au cœur de son enquête. «Nous avons réagi très rapidement afin de souligner auprès de l’Université qu’il avait des enjeux avec leur programmation.»

«La restructuration, comme vous savez, est toujours en cours, donc on a cru bon de lancer notre enquête et de déposer notre rapport pour que l’Université et les ministères puissent réagir rapidement pendant que la restructuration est en cours.»

«Ici on a perdu 45% des programmes qui mènent à des grades à l’Université Laurentienne. Il y a un impact important, crucial, qu’il faut adresser. Le but même de l’exercice était de soulever les enjeux soulevés par les plaintes, mais aussi de soumettre des recommandations qui vont permettre immédiatement de remédier à la situation.»

L’Unité des services en français du bureau de l’ombudsman a lancé son enquête en juin 2021. Il a reçu 60 plaintes concernant les coupes à l’Université Laurentienne.

La Laurentienne «toujours bilingue»

L’Université Laurentienne a commenté le dépôt du rapport en ces mots: «Nous apprécions le rapport et les recommandations de la Commissaire aux services en français, et travaillerons volontiers avec le ministère des Collèges et Universités et le ministère des Affaires francophones pour donner suite aux recommandations, tout en nous efforçant d’offrir le meilleur enseignement possible dans nos programmes en français.»