Sudbury a maintenant sa (magnifique) Place des Arts

— Robert Marinier, auteur originaire de Sudbury.

«Je suis renversé, vraiment. J’ai suivi les péripéties et ils ont dû faire des compromis sur l’espace. Je m’attendais à voir des espaces tellement plus petits qu’ils ne seraient presque plus fonctionnels. Au contraire, c’est aéré, c’est accueillant. Je suis ébloui. J’ai hâte de revenir, entre autres pour le Salon du livre et de voir comment la communauté va s’intégrer à la bâtisse. On peut être fier en tant que francophone de s’être mis en évidence comme ça, en plein centre-ville.»

— Denis St-Jules, cofondateur des Éditions Prise de Parole.

La Place des Arts, c’est…

• 10 000 pi2 pour les bureaux des sept organismes fondateurs: le Carrefour francophone, le Théâtre du Nouvel-Ontario, les Éditions Prise de parole, le Centre franco-ontarien de folklore, les Concerts La Nuit sur l’étang, la Galerie du Nouvel-Ontario et le Salon du livre du Grand Sudbury.

• Une salle de spectacle ultramoderne de 299 places.