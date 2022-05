Un financement et une marque de confiance pour l’Université de Sudbury

C’est une étape normale, mais très importante et essentielle, pour une université qui veut démontrer sa crédibilité et être reconnue par la province. «On a sécurisé du financement et on a obtenu de la clarté de la ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop», indique Serge Miville.

Les aspirations des étudiants

Le recteur promet que les responsables de l’Université de Sudbury répondront aux aspirations des étudiants.

«Il y a eu un bris de confiance dans cette communauté [en raison de la perte de programmes à l’Université Laurentienne]. Il y a un exode d’étudiants, une assimilation parce que ces étudiants vont étudier en anglais. Nous avons besoin de démontrer avec toute la rigueur nécessaire que cet établissement va répondre à leurs besoins et à leurs aspirations.»

Le recteur en a profité pour signaler aux étudiants de tous les horizons qu’ils seraient chez eux dans cet établissement.

«Je dis alors aux étudiants, anciens, actuels et futurs… Que vous veniez du Moulin-à-Fleur, de Smooth Rock ou d’Embrun, d’Abidjan, de Brazzaville ou de Beyrouth… Que vous soyez fille d’ouvrier, d’un milieu rural ou urbain… Que vous soyez de première génération universitaire ou fils de médecin… Sachez que vous êtes chez vous dans cette institution franco-ontarienne, institution profondément ancrée, rassembleuse et universelle.»