Art public autour de la future Place des Arts du Grand Sudbury

Érigé à l’angle des rues Elgin et Larch, le complexe comprendra une salle de spectacle de 300 places, un studio de 120 places, une galerie d’art, un bistro et une boutique, ainsi que 3 050 m2 de bureaux et d’espaces de travail coopératif. L’ouverture est prévue vers la fin de 2021.

Collage sonore participatif

Cette œuvre d’art public a pour vocation d’être créée par la communauté.

Ainsi, le compositeur Daniel Bédard invite les citoyens «à vous inspirer de votre propre création — cabane dans un arbre, meuble, jouet, vêtement, sculpture de glace ou de sable, festival, cause charitable — et à improviser une performance rythmique en utilisant l’outil le plus important, que ce soit un marteau, un clavier, des aiguilles pour tricot, etc.»

«Il est strictement interdit de ne pas vous amuser follement!»

Daniel Bédard invite aussi les gens à partager des histoires personnelles liées à cette création ou construction. «Vous avez peut-être fait un bonhomme de neige pour votre cousin parce qu’il était malade et ne pouvait pas sortir de la maison», suggère-t-il par exemple.