Musique et histoire pour la Journée des Francos à TFO

TFO : Le pays dans l’âme

Le deuxième programme est la série documentaire en quatre épisodes Le pays dans l’âme, qui «expose les facteurs ayant influencé le destin de la société francophone du Canada au 20e siècle, et fait ainsi rayonner les éléments qui ont forgé son identité».

La série est produite par Robert Charbonneau. Le scénariste et recherchiste Serge Dion en est la voix et mène les entrevues.

On y analyse l’ensemble des réalités qui ont imposé des parcours différents aux communautés francophones qui, d’une entité dite «canadienne-française», se sont morcelées en plusieurs communautés spécifiques à chaque région du pays.

Ciblant davantage les communautés de l’Ontario et de l’Acadie, cette série documentaire veut «amener les Franco-Ontariens à comprendre leurs origines, à réfléchir à leur sentiment d’appartenance et de fierté à la langue française, et à s’ouvrir sur le monde francophone à l’extérieur de leur communauté».

Les épisodes 1 (Les origines) et 2 (Un élan d’affirmation) seront diffusés à 21h le samedi 24 septembre. Les épisodes 3 (L’Ontario français) et 4 (Le bilan), le dimanche 25 septembre, toujours à 21h. Rediffusion les 1er et 2 octobre à 23h.