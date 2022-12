Marit Stiles sera la prochaine cheffe du NPD ontarien

Ses collègues du caucus Sol Mamakwa, Chris Glover, Wayne Gates et Jill Andrew avaient eux aussi envisagé de se présenter, mais ont tous finalement jeté l’éponge.

Seule Marit Stiles cochait toutes les cases

Finalement, seule Marit Stiles a satisfait aux exigences pour participer à la course à la direction du NPD ontarien, selon le parti.

Ces exigences comprennent «la collecte de 100 signatures de candidature de quatre des six régions géographiques de la province, 50% de femmes et 25% de membres du NPD méritant l’équité, y compris des personnes noires, autochtones et racialisées, et des personnes handicapées».

«Ensemble avec Marit, nous travaillerons à bâtir un parti et une campagne électorale de 2026 avec un espace pour les travailleuses et les travailleurs, les progressistes, les Ontariens racialisés et méritant l’équité, et les jeunes», a déclaré Janelle Brady.