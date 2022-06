Doug Ford encore plus majoritaire en Ontario

Belinda Karahalios avait été élue sous la bannière conservatrice à Cambridge en 2018, mais elle a été expulsée du caucus en 2020 pour avoir voté contre les mesures d’urgence sanitaire anti-covid. Cette fois, elle glisse en 4e place à Cambridge, remporté à nouveau par le parti de Doug Ford.

Dans le Nord de la province, c’est le NPD qui tient les zones rurales et les Conservateurs qui sont favorisés dans les villes. Tout le contraire du Sud et de l’Est, où le NPD disputent les milieux les plus urbains aux Libéraux, tandis que les Conservateurs dominent les campagnes et les plus petites villes.

Francophonie ontarienne

Carol Jolin, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), a félicité le premier ministre Doug Ford pour sa réélection.

«Nous comptons poursuivre le travail déjà entrepris», dit-il, «notamment concernant la pénurie de main-d’oeuvre francophone et bilingue, le postsecondaire en français – particulièrement le dossier de l’Université de Sudbury».

Carol Jolin mentionne aussi «l’accès à des soins de santé et des soins de longue durée en français, l’appui aux organismes sans but lucratif et l’agrandissement de l’espace francophone dans la province».