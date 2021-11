L’incubateur EntrepreneuriatSÉO: 10 $ par semaine pour réussir

Incubateur «de A à Z»

La SÉO estime ainsi que 72% des demandes d’appui au lancement d’une entreprise recherche un accompagnement «de A à Z», c’est-à-dire à toutes les étapes de son démarrage et de son établissement.

Seulement 16% des PME appartiennent à des femmes, rapporte Sabine Soumare, du Portail de connaissance pour les femmes en entrepreneuriat associé à l’Université Ryerson.

Développer son idée d’entreprise… ou en trouver

On constate aussi que de plus en plus de gens de 50 ans et plus ont le goût, l’expertise, le temps et les ressources pour lancer de nouvelles entreprises.

Quant aux immigrants, ils seraient souvent bien placés pour établir des contacts et desservir de nouveaux marchés d’exportation.

Même les gens qui veulent se lancer en affaires, mais qui n’ont pas encore d’idée d’entreprise peuvent profiter de l’incubateur, indique Monique Hébert-Bérubé, car il y a même un atelier pour trouver des idées!