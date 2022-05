Élections en Ontario: un débat des chefs relativement discipliné

Les chefs des quatre principaux partis politiques ontariens sont demeurés relativement disciplinés lors du débat des chefs télévisé, lundi soir.

En croisant le fer, Doug Ford (Parti progressiste-conservateur), Steven Del Duca (Parti libéral), Andrea Horwath (NPD) et Mike Schreiner (Parti vert) s’en sont tenus aux échanges liés à chacune de leurs plateformes et à leurs bilans respectifs.

Contrairement à ses habitudes, Doug Ford était calme et posé lors de cette soirée. Andrea Horwath et Steven Del Duca ont pris part à quelques échanges plus corsés.

«Chaque fois que vous m’attaquez, Doug Ford sourit», a d’ailleurs lancé Steven Del Duca à Andrea Horwath.