Budget de l’Ontario: autoroutes, véhicules, automobilistes…

Ou tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, et l’économie s’embellira…

Déficit zéro en 2024, 2027 ou 2030?

Selon le ministre Bethlenfalvy, le budget de 2022 «s’inscrit dans la continuité de la gestion budgétaire rigoureuse du gouvernement»… avec une augmentation des dépenses des programmes de base d’environ 5% par année.

Il assure que son «plan de redressement éliminera le déficit de l’Ontario deux ans plus tôt que prévu dans le budget de 2021».

Sauf que ce déficit s’élèvera à 20 milliards $. En 2018, on s’alarmait que les Libéraux de Kathleen Wynne avaient perdu le contrôle des finances publiques parce que le déficit atteignait 15 milliards $. La covid a révolutionné cette pensée économique.

Parlant de covid, le gouvernement prévoit dépenser plus de 40 milliards $ dans la construction d’hôpitaux et de cliniques au cours des 10 prochaines années. Et en 2022 et 2023, il dépensera 764 millions $ en primes de maintien en poste de 5000 $ au personnel infirmier.