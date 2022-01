Dix recommandations franco-ontariennes pour le prochain budget

De passage devant le Comité permanent des finances et des affaires économiques de l’Ontario, le 12 janvier, pour discuter du prochain budget de la province, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a partagé ses recommandations visant à augmenter l’accès au postsecondaire et aux services de santé et de soins de longue durée en français.

L’AFO a également demandé des investissements dans le projet d’agrandissement du Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) et l’officialisation du bilinguisme de l’ombudsman, dont dépend maintenant le commissariat aux services en français.

«Rappelons qu’avant le dépôt de la refonte de la Loi sur les services en français», a dit le président Carol Jolin, «la ministre des Affaires francophones avait promis d’officialiser le bilinguisme de l’ombudsman. Cet engagement important doit se concrétiser avant la dissolution de la Chambre au printemps prochain.»

Des élections générales sont en effet prévues à la fin mai en Ontario.

Les dix recommandations de l’AFO

Voici les recommandations déposées par l’AFO en vue du prochain budget, attendu à la fin mars: