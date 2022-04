Employabilité et entrepreneuriat: le budget fédéral «timide»

De la petite enfance au postsecondaire

D’autres organismes francophones se disent davantage «préoccupés». C’est le cas de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC). Dans le budget fédéral de l’an dernier, le gouvernement avait annoncé 121,3 millions $ sur 3 ans pour les établissements postsecondaires en situation minoritaire.

En campagne électorale à la fin de l’été dernier, le premier ministre Justin Trudeau avait également promis que ce montant serait bonifié à hauteur de 80 millions $ par année. La directrice générale Lynn Brouillette ne retrouve pas cette promesse dans le budget 2022.

Aucune clause linguistique n’est précisée au niveau des services de garde d’enfants non plus, indique Soukaina Boutiyeb, directrice générale de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC). Elle aussi attend donc 2023 et le PALO.

Selon Linda Cardinal, politologue et professeure à l’Université de l’Ontario français (UOF) à Toronto, attendre le Plan d’action est une «demi-réponse».

Les langues officielles ne commencent pas en 2023.» Pour la professeure, c’est «comme si les langues officielles ne faisaient pas partie de la vie courante du gouvernement».