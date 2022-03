Langues officielles: rien sur les ententes avec les provinces

Des secteurs ont fait l’objet de plaintes récurrentes par le passé. En novembre dernier, le PDG d’Air Canada, Michael Rouseau, avait prononcé un discours en anglais uniquement, à Montréal, arguant d’un manque de temps pour apprendre le français.

De nouveaux droits et obligations pour travailler et se faire servir en français seront intégrés au sein de ces entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophones. Patrimoine canadien sera chargé de surveiller la bonne application de cette loi, sur ses deux aspects.

Concernant les aspects de services aux consommateurs des entreprises privées de compétence fédérale, les droits et obligations concernent surtout le Québec. «Les consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.»

Des précisions sur les mesures positives

En entrevue avec Francopresse, la présidente Liane Roy a salué une «nette amélioration». Notamment sur les précisions concernant les mesures positives.

La Partie VII de l’actuelle Loi sur les langues officielles demande aux institutions fédérales de prendre des «mesures positives». La nature de ces mesures est clarifiée dans le nouveau projet de loi indiquant qu’elles doivent être «concrètes» et «prises avec l’intention d’avoir un effet favorable sur les minorités francophones et anglophones et les deux langues officielles au Canada».