À quand les consultations pour le Plan d’action pour les langues officielles?

À titre d’exemple, il est possible de nommer l’appui aux activités du Consortium national de formation en santé (CNFS), la mise en place de Réseaux en immigration francophone (RIF) dans l’ensemble des provinces et territoires, le financement du Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles, etc.

Le temps presse pour entamer les consultations

En entretien avec Francopresse en novembre dernier, Mme Petitpas Taylor avait indiqué qu’aucune date n’était encore fixée pour le début des consultations devant mener à l’élaboration du prochain Plan d’action.

Or, le temps presse pour entamer cet exercice qui permettra de déterminer les priorités des communautés. Les consultations pancanadiennes pour le Plan 2018-2023 s’étaient déroulées entre juin et décembre 2016, soit plus d’un an avant sa publication en mars 2018. Nous sommes déjà à près de 8 mois de retard en comparaison à l’échéancier précédent.

Les discussions entourant les défis qui ont émergé depuis la publication du dernier plan et ceux qui se posent toujours permettront de cibler les secteurs pour lesquels de nouveaux investissements sont nécessaires.

Langues officielles et enjeux connexes

Les dernières années ont notamment été caractérisées par un accroissement du déficit en immigration francophone, une pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs-clés pour la vitalité des communautés et un état de crise au sein du secteur postsecondaire en français.