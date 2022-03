Moins d’immigration franco: «Il faut une cible de réparation»

On va avoir les chiffres du recensement de 2021concernant les communautés de langues officielles en situation minoritaire un peu plus tard [le 17 août 2022 selon le calendrier fourni par Statistique Canada].

Vous évoquez une «cible de réparation»?

On a commandé une étude pour avoir une meilleure idée de ce que devrait être la prochaine cible.

Le rapport devrait être disponible dans la prochaine année, mais je n’ai pas de date précise à vous fournir. On espère que ce sera d’ici la fin du printemps ou au début de l’été.

Mais il est certain que la FCFA souhaite que la cible soit supérieure à 4,4% d’immigration francophone hors Québec.

Est-ce que la FCFA a des stratégies particulières pour cela?

Après la publication d’une étude du commissaire aux langues officielles en novembre dernier, on a rencontré le ministre de l’Immigration (IRCC) Sean Fraser, et on lui a demandé trois choses.