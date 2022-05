Élections en Ontario: quel parti a le meilleur slogan?

Complétez le travail

Néanmoins, le slogan anglophone du PPC évoque, selon lui, un désir de «compléter le travail» entamé au cours des quatre dernières années avec Doug Ford au pouvoir.

«Ça dit: ‘on va faire ce pour quoi vous nous avez élus il y a quatre ans et qu’on n’a pas pu faire parce qu’on avait la pandémie dans les pattes. On va terminer ce qu’on a commencé’.»

Le stratège juge que ce slogan conservateur permet «toutes sortes de déclinaisons».

«Pendant la campagne, Doug Ford va être capable de dire: ‘Vous voulez tel projet d’infrastructure? ‘Let’s get it done’. Vous voulez construire cela? ‘Let’s get it done.’ Ça va être facile de coller le ‘Let’s get it done’ à toutes sortes d’enjeux.»

Il juge aussi que cette phrase permet de créer un contraste avec les défauts des autres principaux partis politiques, comme quoi «les autres, ils ne sont pas prêts».