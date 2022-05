L’Ontario officiellement bilingue, un rêve inachevé

«Ç’a coulé un peu le moment où l’Ontario aurait pu devenir officiellement bilingue», estime l’historien.

Il nuance toutefois… «Ça ne veut pas dire que ça se serait nécessairement passé. Il y aurait eu d’autres obstacles – les Franco-Ontariens représentaient environ 6-7% de la population de la province, il y en a certains qui se seraient gratté la tête à savoir qu’est-ce qui justifiait que l’Ontario deviendrait officiellement bilingue d’un mur à l’autre.»

«Jamais vraiment l’intention d’être bilingue»

Le 31 juillet 1974, le Québec devient officiellement unilingue francophone, mettant définitivement fin à l’idée jusqu’alors évoquée de créer des districts bilingues à travers le Canada là où au moins 10% de la population composait une minorité de langue officielle.

«Le moment politique était passé. Donc on s’est retrouvés dans une situation où on est passés assez rapidement d’une volonté de refonder la fédération – où on aurait eu trois importantes provinces qui auraient été officiellement bilingues – vers un retour vers l’unilinguisme, tant au Québec qu’en Ontario», relate Serge Dupuis.

En 1972, l’Ontario avait adopté une première politique de prestation de services en français, en quelque sorte l’ancêtre de la Loi sur les services en français (LSF) de 1986.