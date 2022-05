Élections en Ontario: ça se corse entre Doug Ford et Steven Del Duca

Aucune mention des Franco-Ontariens

Environ 25% de la population du Nord de l’Ontario est francophone. Pourtant, aucune question n’a porté sur cette communauté au cours de ce débat régional, et aucun des candidats n’en a parlé.

Seule Andrea Horwath a prononcé le mot «francophone», dans son discours de conclusion, lorsqu’elle a souligné que toutes les promesses de son parti doivent être mises en place avec une lentille qui inclut les besoins des francophones et des autochtones. «Thank you so much, merci beaucoup, migwetch», a-t-elle conclu.

Rappelons qu’aucun chef des principaux partis politiques ontarien ne sait parler français.

Bien que des débats en français doivent être organisés au cours de la campagne, ce seront des candidats francophones qui y prendront part, pas les chefs.

Des promesses aux francophones dans le programme libéral

Les Libéraux ont toutefois inclus plusieurs promesses pour les Franco-Ontariens dans leur plateforme électorale chiffrée, dévoilée lundi.