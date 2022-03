Hélène Grégoire, nouvelle directrice de La Cité à Toronto

Après plusieurs mois de recherche, le campus du Collège La Cité à Toronto a désigné récemment sa nouvelle directrice. Hélène Grégoire a pris ses fonctions dans les nouveaux locaux à l’UOF, rue Lower Jarvis, après quelques années passées au Centre francophone, rue Richmond Ouest.

Originaire du Québec, Hélène Grégoire vit depuis plus de 30 ans dans le Sud de l’Ontario. Cette passionnée de l’éducation et du développement communautaire a déjà une longue carrière derrière elle.

«J’ai eu une trajectoire professionnelle tout sauf droite», plaisante-t-elle. «Je suis passée par la fonction publique, avant de me tourner vers le secteur communautaire, puis caritatif. Et me voilà maintenant à La Cité.»

Briser les barrières en éducation

Après avoir obtenu une maîtrise en sociologie et un doctorat en éducation communautaire, Hélène Grégoire a œuvré au sein du ministère de l’Éducation de l’Ontario pendant 11 ans. Elle a été cheffe de l’unité du Continuum de l’apprentissage en langue française du ministère de l’Éducation et de celui de la Formation, des Collèges et des Universités.

Mme Grégoire a ainsi dirigé une équipe en collaboration avec les conseils scolaires et les établissements post-secondaires. Le travail du groupe visait à enrichir l’expérience des élèves du secondaire, faciliter leur transition et accroître leur accès à l’éducation post-secondaire en langue française.