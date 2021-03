Devenir travailleur essentiel en quelques mois avec La Cité

Le caractère indispensable des travailleurs de première ligne est présentement mis en évidence comme jamais auparavant, particulièrement dans les établissements de soins de longue durée.

Dans le but d’approvisionner ces mêmes établissements en main-d’œuvre compétente et bilingue, le Collège La Cité met les bouchées doubles en offrant un programme accéléré de Préposé aux services de soutien personnel, à la fois à Toronto et à Ottawa.

24 semaines au lieu d’un an

Financé par le gouvernement de l’Ontario, le programme sera offert en 24 semaines consécutives, alors qu’il est normalement dispensé sur une période d’un an.

Un premier volet du programme accéléré sera offert à distance et en laboratoire par La Cité, tandis que les neuf dernières semaines de la formation se déroulent en milieu de travail, dans des établissements de soins de longue durée de l’Ontario.

Qui plus est, les candidats qui répondent à certains critères d’admissibilité pourraient voir leur formation être subventionnée jusqu’à concurrence de 4 000 $, montant qui devrait être suffisant pour couvrir la totalité des droits de scolarité. Ces mêmes candidats pourraient également voir leurs stages en milieu de travail être rémunérés.