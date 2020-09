Superviseur des programmes et des services étudiants La Cité Toronto

EN BREF

Sous la supervision de la direction, le titulaire appuie celle-ci au niveau du leadership académique ainsi qu’au niveau de la direction des programmes de formation au campus de Toronto. Il assure également un leadership au niveau du bon fonctionnement opérationnel du campus notamment au niveau de la planification, la livraison des programmes postsecondaire et du service à la clientèle en plus de veiller au bon fonctionnement des opérations scolaires et administratives. Le titulaire doit aussi gérer efficacement les finances du bureau afin de garantir la viabilité financière et l’atteinte des cibles en matière de revenus. Il est également responsable de la production de l’ensemble des rapports de reddition de compte remis aux bailleurs de fonds de La Cité Toronto.

De plus, au quotidien, le titulaire sera aussi appelé à :

Formuler des recommandations et mettre en place des directives, des méthodes et des outils pédagogiques modernes et créatifs pour accroître l’efficacité du secteur.

Favoriser le développement d’une culture de service à la clientèle efficace, ouverte aux changements et tournée vers la collégialité et l’esprit d’équipe.

Assumer un rôle de supervision auprès des membres du personnel de soutien, ainsi que des professeurs.

Exercer un rôle de liaison avec les secteurs scolaires et administratifs du collège et résoudre des problèmes ayant trait aux ressources humaines, financières, physiques et informatiques, et au Registraire. Au besoin, participer à différents comités.

Assurer le recrutement et l’embauche des professeurs contractuels, ce qui inclut : la promotion des postes disponibles, l’explication des modalités d’emploi applicables, les calculs salariaux et les horaires.

Développer des outils qui assureront le suivi budgétaire des projets et des initiatives. Ainsi que conseiller la direction sur l’utilisation efficace des fonds en assurant la croissance de l’offre de programmes et de services de formation.

EXIGENCES

Diplôme postsecondaire de (3) ans en Administration des affaires – Spécialité Finance, Gestion, Sciences commerciales ou dans un domaine connexe.

Un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente reliée aux finalités de l’emploi. Votre expérience vous aura notamment permis d’élaborer et de déployer des pratiques exemplaires, des procédures et des processus associés à la gestion d’une organisation et ses services administratifs internes et externes. Votre expérience vous aura aussi permis d’effectuer de la gestion en ressources financières incluant de la préparation et du suivi de budgets ainsi que de la rédaction de propositions de plans d’actions et de présentations. De l’expérience au sein d’une institution scolaire, postsecondaire et/ou franco-ontarienne sera également considérée comme un atout.

D’autres combinaisons de formation et d’expérience jugées équivalentes pourraient être considérées.